Nova loucura saudita: Jesus viu uma proposta de 140 milhões de euros recusada

Al Hilal tenta Victor Osimhen, Nápoles resiste.

Depois de Mbappé ter recusado a mudança para a Arábia Saudita, o Al Hilal continua a apostar forte na contratação de um reforço sonante para o ataque. Segundo escreve o L'Équipe esta segunda-feira, o emblema saudita apresentou nas últimas horas duas propostas por Victor Osimhen, de 120 e 140 milhões de euros.

De acordo com a informação, o Nápoles rejeitou esta investida do clube que tem Jesus como treinador, pretendendo mais dinheiro por um dos avançados da moda no futebol europeu.

Osimhen, internacional nigeriano de 24 anos, representou o Nápoles nas últimas três temporadas. Em 2022/23 fez 31 golos em 39 jogos, ajudando de forma decisiva à conquista do título de campeão italiano.

O Nápoles está, por outro lado, a tentar renovar contrato.