Mbappé recusa a proposta da Arábia Saudita

Delegação do Al Hilal em Paris levou nega do internacional francês do PSG

Kylian Mbappé recusou a proposta de dois do Al Hilal que poderia render ao PSG 300 milhões de euros, noticia o L'Équipe.

A proposta da equipa de Jorge Jesus chegava aos 400 milhões para o jogador em dois anos de contrato.

Na terça-feira, recorde-se, circulou a informação de que o jogador abriu negociações mas apenas admitia um contrato de um ano para depois seguir livre para o Real Madrid.

Mbappé comunicou há um mês que não vai renovar com o PSG e o campeão francês tentou de tudo para que o jogador aceitasse ampliar o vínculo que expira em 2024. Mbappé mantém a posição e, para não sair livre, o PSG afastou-o da equipa e colocou-o à venda.