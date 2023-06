Notícia em França: Neymar pode estar a caminho da Arábia Saudita

De acordo com a rádio francesa RMC Sport e a CBS Sports, o Al Hilal, após ter falhado a contratação de Lionel Messi, é uma possibilidade real para o extremo brasileiro prosseguir a carreira, após ter sido colocado na lista de jogadores transferíveis do PSG.

Colocado na lista de jogadores transferíveis do PSG, Neymar poderá prosseguir a carreira no Al Hilal, clube saudita que tentou a todo o custo a contratação de Lionel Messi, acabando por não a conseguir.

A notícia chega da rádio francesa RMC Sport e da CBS Sport, que avançam essa possibilidade apesar de referirem que o extremo brasileiro, de 31 anos, pretende manter-se no futebol europeu, tendo a Premier League como destino ideal, com Chelsea, Manchester United e Newcastle a serem hipóteses.

O canal norte-americano acrescenta que o Al Hilal está disposto a oferecer mais de 200 milhões de euros por temporada a Neymar, para além de uma verba de 45 milhões de euros ao PSG, com quem tem contrato até 2027.

Inicialmente, a ideia do internacional canarinho seria manter-se no campeão francês, que representa desde 2017, mas esse plano terá mudado desde o dia 2 de maio, data em que vários adeptos do PSG fizeram um protesto junto da sua residência, pedindo a sua saída do clube.

Na presente temporada, Neymar, que está afastado dos relvados desde março por lesão, apontou 18 golos e 16 assistências em 29 jogos disputados pelo PSG.