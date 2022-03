Notícia em Espanha: Bale deixa o futebol se País de Gales falhar o Mundial'2022

Informação avançada pela Deportes COPE, emissora de rádio espanhola

Gareth Bale vai pendurar as chuteiras, caso a seleção do País de Gales não se qualifique para o Campeonato do Mundo do Catar. De acordo a COPE, emissora de rádio espanhola, o extremo do Real Madrid está mais focado na sua seleção do que propriamente nos merengues e, ao longo dos últimos tempos, tem vindo a refletir sobre a ideia de abandonar o futebol no final da presente temporada, estando mesmo inclinado a fazê-lo se a formação galesa não conseguir assegurar um lugar no Mundial, que se realiza em novembro e dezembro.

Por estes dias, o jogador de 32 anos tem-se visto (novamente) envolvido numa polémica. Depois de ter falhado o "El Clásico" de domingo (onde o clube blanco foi "atropelado" pelo Barcelona no Santiago Bernabéu, perdendo por 4-0) devido a supostas dores nas costas, Bale apresentou-se numa forma incrível ao serviço do País de Gales esta quinta-feira, tendo apontado os dois golos (e que golos!) que garantiram aos "dragões" o passaporte para final do play-off de acesso ao Catar (vitória diante da Áustria por 2-1, em Cardiff).

Recorde-se que o País de Gales vão defrontar, numa data a definir, o vencedor do jogo entre a Escócia e a Ucrânia, que foi adiado para junho devido à invasão russa ao território ucraniano. Para chegar ao Campeonato do Mundo, os galeses têm de vencer esse confronto.