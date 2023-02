Neymar criticado após jantar no McDonald's e assistir a torneio de póquer

O extremo brasileiro foi visto a jantar na cadeia de comida "fast food" no dia a seguir à derrota caseira do PSG frente ao Bayern (0-1), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Neymar, extremo do PSG, tem sido alvo de críticas no seio do clube francês após ter sido visto a jantar num restaurante McDonald's no dia a seguir à derrota caseira frente ao Bayern (0-1), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo assistido posteriormente a um torneio de póquer.

A informação foi revelada pela rádio francesa RMC Sport, que explicou que depois de o internacional brasileiro ter sido visto na cadeia de "fast food" e no European Poker Tour Paris, os responsáveis do PSG não ficaram satisfeitos, salientando as palavras de Kylian Mbappé após o jogo com o gigante alemão.

"É importante que estejamos em boa saúde. Que toda a gente coma bem e durma bem. Isso será a chave para conseguirmos passar a eliminatória", afirmou o extremo francês.

Apesar de manter-se líder isolado da Ligue 1, o PSG atravessa um ciclo negativo de resultados que já não se via desde 2011, após ter sido eliminado nos quartos de final da Taça de França pelo Marselha (1-2), seguindo-se nova derrota com o Mónaco (1-3), no campeonato, e o mais recente desaire na Liga dos Campeões.