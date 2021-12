Newcastle pensa em grande e avança com sete milhões por um empréstimo

Anthony Martial apontado ao novo-rico do futebol inglês.

Em sérias dificuldades na Premier League, não há dúvidas de que o Newcastle vai avançar em força no mercado de transferências de janeiro. Adquirido por um consórcio saudita, o novo-rico do futebol inglês irá investir no plantel na próxima janela e mais um nome é divulgado pela imprensa inglesa: Anthony Martial.

De acordo com as últimas informações, os magpies estão dispostos a pagar cerca de sete milhões de euros ao Manchester United pelo avançado francês, cujo espaço em Old Trafford tem reduzido de forma drástica.

O jogador de 26 anos tem contrato com os red devils até 2024, havendo a opção por mais uma época. Na atual temporada participou apenas em dez jogos, até ao momento, com um golo marcado.

O Newcastle, recorde-se, ocupa o penúltimo lugar da Premier League, com dez pontos em 17 jogos realizados na prova.