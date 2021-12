Mino Raiola aborda futuro de De Ligt e o Fortuna Düsseldorf não deve ter gostado muito...

Premier League, Real Madrid, Barcelona ou PSG são destinos apontados para o defesa.

Matthijs de Ligt pode estar com os dias contados na Juventus. De acordo com Mino Raiola, agente do jogador, o defesa neerlandês estaria pronto para deixar o clube italiano e encontrar novos desafios na carreira.

"Acho que todos nós sabemos que clubes podem ser mencionados para o seu futuro e, com todo o respeito, não são como o Fortuna Düsseldorf [da Alemanha]. Veremos este verão. Premier League? Eles também podem ser Barça, Real Madrid ou PSG...," disse Raiola numa entrevista à rede "NOS".

O jogador de 22 anos está na terceira época ao serviço da Juventus, onde soma 96 jogos e seis golos marcados. O internacional neerlandês é um dos principais jogadores da equipa de Massimiliano Allegri e tem o valor de mercado avaliado em 70 milhões de euros.