Messi vestiu uma camisola especial de Maradona. Ora veja

Jogador do Inter Miami apareceu nas redes sociais com a camisola 10 da Argentina no Mundial de 1994

Messi está nos Estados Unidos, a representar o Inter Miami, e como tal decidiu recordar um ídolo que atuou naquele país no Mundial de 1994. Nas redes sociais, Messi exibiu-se com a camisola 10 da Argentina nesse Campeonato do Mundo, que foi envergada por Diego Maradona.

Trata-se da camisola alternativa, utilizada contra a Grécia, encontro no qual Maradona marcou um golo e festejou correndo para a câmara. Foi o último golo de Maradona em Mundiais, no triunfo por 4-0 (no qual Batistute fez um hat-trick).

