Messi sem perdão na imprensa espanhola: "A imagem no final do jogo..."

Craque argentino protagonizou uma má exibição contra o Atlético.

O Barcelona perdeu em casa do Atlético por um golo sem resposta e continua a protagonizar uma temporada cinzenta no campeonato espanhol, onde está na segunda metade com 11 pontos em oito jogos. Para isso muito parece contribuir o mau momento de Messi.

À boleia do jornal espanhol As, é possível constatar que o argentino foi uma sombra na partida frente a Félix e companhia. Refere a publicação que Messi perdeu 23 bolas durante todo o encontro e fez apenas 36 passes corretos. "A imagem dele no final do encontro, caminhado de maneira burocrática, aceitando uma derrota mais, reflete a imagem de uma equipa que aprendeu a cair", escreve.

O As salienta ainda o facto de o jogador não ter ainda marcado qualquer golo decisivo esta época longe de Camp Nou, apesar de ter contribuído para o 2-0 em casa da Juventus, para a Champions.

É mais um capítulo de um percurso recente para esquecer no que toca a Messi. Ainda esta semana, no regresso da seleção argentina, deixou um desabafo aos jornalistas presentes.

Esta temporada leva, até ao momento, seis golos marcados em 11 jogos.