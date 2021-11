Messi para Lewandowski: "A France Football devia premiar o teu 2020 com a Bola de Ouro"

Argentino teceu palavras elogiosas para com o avançado polaco, no palco, já com a sétima Bola de Ouro da carreira

No momento de festejar a sétima Bola de Ouro da carreira, Lionel Messi não esqueceu o grande rival na luta de 2021, o polaco Robert Lewandowski, que, no entender do argentino, merecia uma distinção pelo ano passado.

"Tem sido uma honra competir contigo. Acho que a France Football devia premiar o teu 2020 com a Bola de Ouro, merecias isso", afirmou, ainda no palco.

Recorde-se que, no ano passado, devido à Covid-19, a France Football entendeu não realizar a gala e distinguir um futebolista com a Bola de Ouro.