Dizem que Messi no Al Hilal é "negócio fechado": "Não demorou tanto tempo como Ronaldo"

Fonte próxima das negociações com o astro argentino garantiu à AFP que Messi vai rumar à Liga saudita num negócio "enorme", no meio de relatos que avançam uma proposta de até 363 milhões de euros anuais para "La Pulga" no Al Hilal.

Um dia depois de o programa espanhol "El Chiringuito" ter avançado que Lionel Messi já aceitou uma proposta milionária para rumar à Arábia Saudita, uma fonte próxima das negociações com o Al Hilal confirmou à agência de notícias francesa AFP que a contratação do astro argentino é um "negócio fechado".

De acordo com a fonte, o extremo argentino, que está em final de contrato com o PSG e celebra 36 anos no próximo mês, vai rumar ao grande rival do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, numa transferência "enorme", no meio de relatos que avançam uma proposta de até 363 milhões de euros anuais para "La Pulga".

"O contrato é excepcional. Ainda estamos a ultimar alguns pormenores", referiu, acrescentando que "as negociações não demoraram tanto tempo como com Ronaldo".

Recorde-se que o avançado português foi contratado pelo Al Nassr em novembro do ano passado, após ter rescindido com o Manchester United, assinando um contrato válido até 2025 e estimado em 200 milhões de euros anuais.

Parece estar assim em vias de regressar uma rivalidade que dominou o futebol europeu e particularmente espanhol durante nove épocas, entre 2009 e 2018, com CR7 e Messi a quebrarem recordes sucessivos ao serviço do Real Madrid e Barcelona, respetivamente, mas agora no Médio Oriente.