Messi e PSG cada vez mais distantes: redução salarial e projeto em causa

Jogador foi assobiado no fim de semana e o L'Équipe adianta que estão "próximos do divórcio"

O jornal L'Équipe escreve que Messi e o PSG estão "cada vez mais próximos do divórcio" e que a continuidade do campeão do mundo é cada vez mais remota.

Messi faz em breve 36 anos e o clube queria uma redução salarial. Da parte do jogador, para continuar são necessárias garantias sobre o projeto, mas para o clube o argentino já não é o rosto do projeto.

No fim de semana, recorde-se, Messi ouviu assobios dos adeptos.

O pai de Messi já se movimenta há tempo nos bastidores à procura da melhor solução para o futuro de Lionel Messi. Tem proposta do Al Hilal, além de ser desejado de volta no Barcelona e no Newell's Old Boys.