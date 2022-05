Mbappé: um problema nas negociações com o Real e uma possível oferta surpresa

Em Inglaterra garantem que as conversas entre jogador e Real Madrid enfrentam um retrocesso e acredita-se que o Liverpool pode avançar.

Se o futuro de Mbappé já estava envolto numa grande dúvida, as informações que nos chegam de Inglaterra aumentam ainda mais o suspense de um processo que há muito tem contornos de novela. Em final de contrato com o PSG, uma eventual renovação do avançado com o clube francês já foi tida como possível e, ao mesmo tempo, descartada.

Certo é que a imprensa inglesa, nomeadamente o "The Independent", assegura que as conversações entre Mbappé e Real Madrid, há muito associado ao jogador, estão em risco devido à questão dos direitos de imagem. O clube merengue, segundo a informação, pretende ter em sua posse 50 por cento dos mesmos no contrato do craque, à semelhança do que faz no vínculo de outros jogadores, uma pretensão que não cai bem junto dos representantes do internacional francês.

Pois bem, atento a tudo isto parece estar o Liverpool. A hipótese de o clube inglês avançar com uma oferta ao jogador é vista como possível, sendo recordados alguns elogios feitos por Jurgen Klopp a Mbappé.

Aos 23 anos, Mbappé cumpre a quinta época no PSG, com 36 golos em 45 jogos até ao momento.