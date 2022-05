"Mbappé? Temos acordo com Real Madrid e com PSG, aguardemos a sua decisão"

Declarações da mãe do internacional francês, Fayza Lamari, em entrevista concedida à "Kora Plus".

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, afirmou esta sexta-feira existir acordo pelo jogador tanto com o PSG como com o Real Madrid. A decisão estará, por isso, completamente nas mãos do internacional francês que, segundo a Imprensa francesa, a irá revelar este fim de semana.

"As duas ofertas, de PSG e Real Madrid, são quase iguais. No Real, o meu filho terá o controlo dos seus direitos de imagem. Agora, aguardemos a sua decisão", começou por dizer Fayza Lamari em entrevista concedida à "Kora Plus".

"Não há novas reuniões para negociar o futuro de Mbappé depois de o seu contrato com o PSG ter expirado. Essas sessões terminaram. Temos um acordo com o Real Madrid e outro acordo com o PSG", concluiu.