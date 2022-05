Ficar no PSG ou sair para outro clube: Mbappé anuncia decisão no fim de semana

Imprensa francesa garante que a decisão vai ser anunciada neste fim de semana.

A novela em torno do futuro de Kylian Mbappé está prestes a chegar ao fim. O avançado francês vai anunciar a decisão no sábado ou no domingo, garante a imprensa francesa.

O contrato da estrela do PSG termina nos próximos dias e não se sabe ainda se haverá uma renovação ou se Mbappé deixa mesmo Paris. Caso se despeça dos parisienses, o Real Madrid afigura-se como o principal candidato a receber o dianteiro, de 23 anos.

O PSG joga frente ao Metz no sábado (20h00), na última partida desta temporada.