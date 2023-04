Mbappé repreende PSG por causa de vídeo: "Isto não é o Kylian Saint-Germain"

Avançado francês foi o principal (e praticamente único) protagonista de um vídeo promocional do clube para revalidação dos bilhetes para a época 2023/24.

Kylian Mbappé expressou esta quinta-feira o seu descontentamento com um vídeo promocional publicado pelo PSG, com vista à revalidação dos bilhetes para a época 2023/24.

No vídeo em questão, o avançado francês é o principal e praticamente único elemento do plantel a figurar, tirando alguns segundos guardados para nomes como Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e o português Nuno Mendes, sendo que apenas Mbappé prestou declarações sobre a "família" parisiense.

Mbappé não gostou desse protagonismo desmedido, salientando por via de um comunicado nas redes sociais que não foi informado sobre o propósito dessas mesmas declarações e que o PSG não se resume à sua figura.

Leia o comunicado de Mbappé:

"Acabo de participar na visualização de uma campanha de renovação do clube para a temporada 2023/24. Em nenhum momento me informaram do conteúdo da entrevista com o meu interlocutor.

Parecia uma entrevista básica, do dia-a-dia, para um tema de marketing. Não estou de acordo com o vídeo que foi publicado. É por isso que luto pelos direitos de imagem individuais. O PSG é um grande clube e uma grande família, mas não é o Kylian Saint-Germain.

Cordialmente, Kylian Mbappé".

Veja o vídeo que levou ao descontentamento de Mbappé: