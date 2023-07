Mbappé: "Nunca me queixei do facto de as minhas exibições serem banalizadas"

Declarações à France Football do avançado do PSG Kylian Mbappé, ao ter sido eleito por aquela revista francesa o melhor jogador francês de 2022/23.

Vontade de ganhar: "Estou sempre insatisfeito e é por isso que nunca fico impressionado com o que faço. Digo sempre que posso voltar e fazer melhor. Tenho esta fome de ganhar. Não quero estar numa equipa só para participar, e é por isso que as pessoas pensam que sou arrogante. Porque odeio participar. Não está na minha natureza, não é como sou e não tenho medo de dizer o que quero. E também não tenho medo do fracasso, é parte da carreira de um futebolista."

PSG ainda não venceu a Liga dos Campeões: "Não sei o que falta ao PSG para ganhar a Champions, não é uma pergunta para mim. Têm que falar com as pessoas que fazem a equipa, que organizam o plantel, que constroem o clube. Eu só tento fazer o meu melhor. Fui o melhor jogador e o maior goleador pelo quinto ano consecutivo na Ligue 1. Segundo os críticos, podia fazer melhor...".

Críticas: "Há anos que marco muitos [golos]. Para as pessoas, tornou-se normal. Nunca me queixei do facto de as minhas exibições serem banalizadas. Eu próprio banalizava aquilo que Messi e Cristiano Ronaldo faziam. Vivemos numa sociedade consumista, onde se aquilo que fizeste foi bom, tens de fazer novamente. Acredito que jogar no PSG não ajuda muito, porque é uma equipa que divide [os adeptos]. Talvez atraia as críticas por isso, mas é algo que não me chateia."