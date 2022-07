Matthijs de Ligt poderá estar em vias de se tornar no defesa mais caro da história

A Imprensa italiana garante que a agente do central neerlandês está em Turim para fechar a sua saída para o Bayern

O Bayern juntou-se ao Chelsea na lista de clubes decididos a contar com Matthijs de Ligt na próxima época e, de acordo com a Gazzetta dello Sport, a agente do jogador, Rafaela Pimenta, que substituiu o falecido Mino Raiola, está em Turim para fechar a saída do central de 22 anos.

A fonte avança que o gigante bávaro já colocou 75 milhões de euros em cima da mesa pelo internacional neerlandês, mas o custo total da transferência poderá atingir os 90 milhões, uma marca que tornaria De Ligt no defesa mais caro da história.

Recorde-se que Harry Maguire, capitão do Manchester United, é o jogador que atualmente carrega esse título, depois de ter custado 87 milhões de euros aos red devils no verão de 2019, quando o compraram ao Leicester.

A Juventus já terá nomeado o eventual sucessor de De Ligt, que implicou um investimento de 87 milhões de euros em 2019 para sair do Ajax, identificando Kalidou Koulibaly, do Nápoles, como o alvo ideal para render o neerlandês.

Com contrato em Turim até 2027, De Ligt realizou 42 jogos na temporada transata, tendo apontado três golos e uma assistência.