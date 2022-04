Matthaus prevê fim da hegemonia do Bayern na Bundesliga: "Os erros de planificação..."

Gnabry, extremo do Bayern

Antigo jogador acredita que o fosso entre o Bayern e os restantes clubes alemães diminua nos próximos anos

Lothar Matthaus, antigo médio do Bayern, afirmou esta quarta-feira acreditar no fim da hegemonia bávara na Bundesliga nos próximos anos, devido a "erros na planificação" e atraso nas "negociações" que dizem respeito a renovações no plantel.

"Acho que o domínio do Bayern diminuirá porque foram cometidos erros na planificação e eles não atuaram tão previamente como em anos anteriores. Claro que o Bayern pode continuar a contratar jogadores. A questão é: eles têm a qualidade para representar o Bayern dentro e fora do campo ou o ADN que este clube precisa?", questionou o ex-jogador, em declarações ao jornal Bild.

Matthaus foi mesmo ao ponto de prever que, nos próximos cinco anos, o Bayern apenas vencerá a Bundesliga por três vezes, contrastando com o domínio hegemónico da última década, em que venceu todas as edições da prova.

Leia também Internacional "Luis Díaz não foi uma grande contratação" John Barnes defende que Luis Díaz tem o perfil certo para a equipa de Klopp e que foi um jogador caro para o Liverpool. Motivos pelos quais considera não ter sido uma "grande contratação".