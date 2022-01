Greenwood acusado de violência doméstica pela namorada e United reage

Harriet Robson, namorada de Mason Greenwood, fez este domingo uma série de publicações no Instagram em que acusa o jogador de lhe infligir violência física. Nos posts, Harriet aparece com várias lesões nos lábios, cara e coxas

O jornal inglês The Mirror noticia este domingo que Mason Greenwood está envolvido numa investigação de violência doméstica, à qual nem o Manchester United está alheio. A namorada do inglês, Harriet Robson, publicou várias imagens no Instagram, em que aparece com os lábios a sangrar e ainda com várias nódoas negras na cara e nas coxas.

Na primeira publicação que fez acerca do assunto, Harriet aparece num vídeo com o lábio sangrento e uma legenda a dizer: "Para todos os interessados em saber o que Mason Greenwood me faz de verdade". De seguida, publicou várias imagens das lesões que sofreu, alegadamente, às mãos do jovem avançado de 20 anos. Entretanto, todas as publicações da socialite, que tem mais de 300 mil seguidores na plataforma, foram apagadas da conta pessoal.

O Manchester United já reagiu ao escândalo que envolve o jovem jogador, afirmando em comunicado: "Estamos cientes das imagens e alegações que circulam nas redes sociais. Não faremos qualquer comentário até os factos estarem estabelecidos. O Manchester United não condena violência seja de que tipo for".

A polícia de Manchester também já se pronunciou sobre as acusações da namorada de Greenwood, informando, através de uma nota enviada ao jornal inglês, que o assunto está a ser investigado. "A Polícia da Área Metropolitana de Manchester está ciente das imagens e vídeos que circulam nas redes sociais. Estão a ser efetuados inquéritos para estabelecer todas as circunstâncias", foi a mensagem enviada pelas autoridades inglesas.