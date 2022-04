Manchester United vai iniciar negociações com Erik Ten Hag, diz a "Sky Sports"

Erik ten Hag, treinador do Ajax

Órgão britânico detalha que negociações entre o emblema da Premier League e o ainda treinador do Ajax irão começar a curto prazo. Baixa cláusula de rescisão poderá ajudar

O sucessor do germânico Ralf Rangnick no banco de suplentes de Old Trafford estará encontrado. Em conversações informais tidas há já algumas semanas, o Manchester United e o neerlandês Erik Ten Hag devem assumir uma ligação em breve.

Segundo a britânica "Sky Sports", as negociações entre o emblema da Premier League e o ainda treinador do Ajax relativas ao contrato vão começar a curto prazo, embora os red devils mantenham vários candidatos em alternativa.

Uma fonte do Ajax, citada pela "Sky Sports", revelou que o técnico neerlandês é, contudo, o melhor colocado para comandar a equipa a partir da próxima época por ter impressionado os responsáveis do United na primeira entrevista.

O emblema da Premier League, que negou ter havido discussões oficiais sobre a contratação, considera que o facto da cláusula de rescisão de Ten Hag no Ajax cifrar-se em apenas dois milhões de euros poderá ajudar à concretização do negócio.

O técnico, de 52 anos de idade, tem protagonizado uma passagem brilhante pelo Ajax, ao conquistar dois campeonatos e três taças dos Países Baixos, estando, por agora, encaminhado para a renovação do título de campeão da Eredivisie.