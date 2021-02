Ainda com um jogo em atraso, a equipa de Pep Guardiola já leva cinco pontos de vantagem no topo da Liga inglesa.

O Manchester City foi a casa do rival Liverpool vencer por 4-1, este domingo, no jogo grande da 23.ª jornada da Premier League.

A goleada da equipa de Pep Guardiola começou a ser desenhada já na segunda parte, aos 49 minutos, quando Gundogan - tinha falhado uma grande penalidade no primeiro tempo - adiantou a equipa visitante.

Mo Salah sofreu uma falta de Rúben Dias na grande área e, na conversão do penálti, não falhou, restabelecendo a igualdade aos 63'. A partir daí, só deu City. Gundogan bisou aos 73', Sterling fez o 3-1 aos 76', servido por Bernardo Silva e, aos 83', Phil Foden fechou as contas, com um grande golo.

Além de Rúben e Bernardo, também João Cancelo foi titular do lado "citizen"; Diogo Jota continua a recuperar de lesão e ainda não foi opção para Jurgen Klopp.

Com este resultado, o Manchester City aumento distâncias na liderança da Liga inglesa. Ainda com um jogo em atraso, a formação orientada por Guardiola soma 50 pontos em 22 jogos, mais cinco do que o vizinho Manchester United, que é segundo classificado.

O Liverpool, por sua vez, surge no quarto lugar, com 40 pontos.

Veja o resumo do Liverpool-Manchester City: