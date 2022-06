"Maioria do povo senegalês quer que eu saia do Liverpool? Faço o que eles quiserem"

Sadio Mané continua a ser apontado ao Bayern e, enquanto não há oficializações, deixa pistas no ar

O futuro de Sadio Mané continua em aberto. O jogador do Liverpool tem sido fortemente associado ao Bayern e, numa altura de especulação, deixou pistas no quanto a uma eventual transferência e saída de Anfield.

"Como o resto das pessoas, eu estou nas redes sociais e vejo os comentários. Não é 60 ou 70 por cento do povo senegalês que quer que eu saia do Liverpool? Vou fazer o que eles quiserem. Vamos ver em breve", referiu, em declarações aos jornalistas, numa altura em que está concentrado nos compromissos da seleção.

Sadio Mané termina contrato com o Liverpool no próximo verão. Desde 2016, tornou-se figura em Anfield, sendo, por esta altura, o 25º estrangeiro com mais jogos e o quinto estrangeiro com mais golos em toda a história dos reds.