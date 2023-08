Maguire terá decidido ficar no United e West Ham define novo alvo

De acordo com a Sky Sports, o central inglês decidiu permanecer nos red devils, numa altura em que era apontado como um reforço iminente dos hammers.

Depois de ter sido noticiado em Inglaterra que Harry Maguire estaria a caminho do West Ham, deixando o Manchester United, a Sky Sports avança esta quarta-feira que o central inglês, afinal, decidiu permanecer em Old Trafford, com os hammers a terem definido um novo alvo para a defesa.

Segundo a fonte, o emblema londrino está em negociações avançadas com o Estugarda por Kostas Mavropanos, central grego que passou de forma discreta pelo Arsenal entre 2017 e 2020, com ambas as partes a estarem perto de um acordo para a sua transferência.

Recorde-se que Maguire continua a ser o defesa mais caro da história do futebol, após ter custado pelo menos 87 milhões de euros ao United em 2018, chegando proveniente do Leicester. No entanto, deixou muitas dúvidas à crítica e aos adeptos, perdendo o estatuto de titular desde a chegada de Erik Ten Hag.

Na época passada, o central, de 30 anos, participou em 31 jogos (foi suplente utilizado em 15 deles).

