Lula da Silva contra treinador português no Corinthians: "O Brasil está cheio de gente"

Antigo presidente do Brasil pronunciou-se nas suas redes sociais

Lula da Silva, um dos mais populares adeptos do Corinthians, está contra a entrada de treinadores portugueses no Timão. Para o antigo presidente do Brasil, não faltam opções no mercado interno.

"Gostava do Sylvinho, achava-o muito sincero. Se não contratares jogadores, não ganhas jogos. Não é preciso procurar ninguém em Portugal. O Brasil está cheio de gente para trabalhar. Só não se pode contratar um técnico e mandá-lo embora ao segundo jogo que ele perde", afirmou o antigo presidente do Brasil.

Carlos Carvalhal, Vítor Pereira, Paulo Fonseca e André Villas-Boas já foram apontados ao comando técnico do Corinthians.