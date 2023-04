Luis Enrique já terá viajado para Londres para conversar com o Chelsea

Imprensa inglesa adianta que o treinado espanhol viajou para Londres para iniciar conversações com o Chelsea.

A hipótese de Luis Enrique vir a treinar o Chelsea começa a ganhar força. Apontado como um dos candidatos ao cargo, tal como Julian Nageslamnn, Rúben Amorim, Mauricio Pochettino e Oliver Glasner, o treinador espanhol terá viajado para Londres, na manhã desta quarta-feira, com a finalidade de conversar com os responsáveis do Chelsea. A notícia foi avançada pelo jornal The Independent.

Os primeiros contactos já terão sido feitos e os dirigentes do emblema londrino terão ficado agradados com as ideias do antigo selecionador da Espanha, razão pela qual optaram por avançar para uma outra reunião, agora presencial.

O jornal referido escreve ainda que Luis Enrique tem vindo a ter aulas de inglês. Isto porque, no passado, o técnico já esteve na mira do Chelsea, mas o facto de não dominar a língua inglesa, bem como o salário elevado que pedia, terão sido um travão.