Liverpool perdeu e Klopp atirou-se aos penáltis do... Manchester United

Treinador dos "reds" aponta o dedo ao número de grandes penalidades assinaladas a favor dos "red devils" em comparação com os da sua equipa.

O Liverpool não atravessa uma fase positiva na Premier League e, na segunda-feira, ficou com a liderança em xeque, ao perder por 1-0 na visita ao Southampton, naquele que foi o terceiro encontro consecutivo dos "reds" sem saborear a vitória no campeonato.

Após o encontro, o treinador Jurgen Klopp foi questionado sobre os protestos em dois lances de possível grande penalidade para a sua equipa que não foram assinalados e a resposta do alemão estendeu-se até aos penáltis do rival - e perseguidor direto - Manchester United.

"Se alguém voltar a dizer que o Sadio Mané é um 'mergulhador', é a maior piada do mundo. O rapaz tenta ficar de pé com tudo o que tem. Houve duas situações em que outras equipas teriam beneficiado de penálti. Tenho de dizer as coisas assim. Não sei quem vai explicar isto", começou por atirar Klopp, visivelmente irritado.

"Não podemos mudar nada", prosseguiu. "Agora tenho ouvido que o Manchester United teve mais penáltis em dois anos do que eu tive em cinco anos e meio [no Liverpool]. Não se se a culpa é minha ou como é que isso é possível", acrescentou o técnico do Liverpool, que sublinhou não querer "usar esse dado como desculpa pela exibição" em Southampton.

O Liverpool lidera a tabela da Liga inglesa com 33 pontos em 17 jogos disputados. O Manchester United, de Bruno Fernandes, surge na segunda posição, com a mesma pontuação mas menos um encontro jogado. A luta pelo primeiro lugar vai aquecer com o duelo entre os dois colossos no dia 17 deste mês, em Anfield.