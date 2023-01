Liga espanhola apresenta denúncia por insultos racistas a Vinícius Júnior

Redação com Lusa

A Liga espanhola de futebol apresentou queixa à justiça criminal, administrativa e desportiva em relação aos insultos racistas de que foi vítima o internacional brasileiro Vinicius Jr., na visita do Real Madrid ao Valladolid.

Segundo o organismo, foi apresentada no tribunal de instrução de Valladolid "uma denúncia por delitos de ódio", numa queixa que foi acompanhada de prova audiovisual, recolhida no âmbito da investigação.

Na mesma nota, a Liga acrescenta que, à semelhança de procedimentos de outras épocas, apresentou uma queixa por insultos racistas junto do Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol e na Comissão estatal contra a violência, racismo, xenofobia e intolerância no desporto.

O extremo internacional brasileiro foi insultado na sexta-feira no estádio do Valladolid, em jogo da 15.ª jornada da Liga espanhola que o Real Madrid venceu por 2-0, com dois golos de Benzema, aos 83 minutos, de grande penalidade, e 89.

"Os racistas continuam a ir aos estádios, ver de perto o maior clube do mundo e a Liga continua sem fazer nada...", escreveu na rede Twitter o futebolista brasileiro.

Mais tarde, a Liga informou que iria tomar medidas, lembrando casos idênticos com o jogador em Barcelona e em Maiorca, além de situações que afetaram também os futebolistas Iñaki e Nico Williams (Athletic Bilbau), e Carlos Akapo (ex-Cádiz).