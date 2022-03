"Lewandowski? Reclamação já é irritante. Muller, por exemplo, não faz um circo"

Renovação entre Bayern e o avançado polaco não conhece avanços e já origina críticas.

A renovação de contrato entre o Bayern e Lewandwski não conheceu desenvolvimentos e, mais do que isso, parece estar a criar um clima pouco saudável entre as partes. Markus Babbel, antigo internacional alemão que brilhou com as cores do clube bávaro, deixou mesmo críticas à postura do avançado polaco, cujo vínculo termina em 2023.

"Nenhum jogador recebeu tanto apreço como Lewandowski no Bayern nos últimos 20 anos. Thomas Muller, por exemplo, não transforma tudo num circo. Esta constante reclamação é irritante. Lewandowski ganha 25 milhões de euros e quer mais. Nenhum outro jogador do Bayern ganha tanto. Houve alturas em que quis sair, a identificação com o clube não foi particularmente boa durante algum tempo. No entanto, o Bayern apoiou-o porque eles o apreciam muito", afirmou à "Sky" Babbel, que também passou pelo Liverpool, entre outros clubes.

Lewandowski, 33 anos, cumpre a oitava temporada em Munique e na atual leva 43 golos em 36 jogos.