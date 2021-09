Lewandowski e as conversas com Florentino Pérez: "Não posso contar"

Avançado polaco recebeu a Bota de Ouro referente à última temporada.

Robert Lewandowski recebeu esta terça-feira a Bota de Ouro referente à temporada passada, fruto dos 41 golos na Bundesliga ao serviço do Bayern. Depois da cerimónia de entrega, o avançado polaco respondeu a algumas questões, com o jornal espanhol "Marca" a centrar-se no interesse do Real Madrid, já falado no passado.

"Sim, é verdade que estive com Florentino Pérez num par de ocasiões. Numa delas, depois de um jogo contra o Real Madrid. Mas o que se passou naquela conversa não posso contar", respondeu o goleador.

Lewandowski mostrou-se totalmente concentrado no Bayern. "Outro campeonato? Neste momento não é algo que tenha em mente, pois estou focado a 100 por cento no Bayern. Há sempre especulações, mas já defronto clubes de outros países na Champions. Não sinto falta de experimentar mais campeonatos", vincou.