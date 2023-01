Lesão de Ospina poderá ditar reencontro entre Ronaldo e ex-Real Madrid

De acordo com o jornal Marca, o Al Nassr está em negociações com o PSG pelo guarda-redes Keylor Navas, que seria um substituto imediato para David Ospina, a contas com uma lesão grave.

Após David Ospina ter sofrido uma lesão grave na última partida do Al Nassr, o novo clube de Cristiano Ronaldo foi obrigado a procurar um substituto imediato para o guarda-redes. Nesse sentido, o jornal espanhol Marca avança a existência de negociações por um velho conhecido do astro português: Keylor Navas.

O guarda-redes costa-riquenho, de 36 anos, atravessa a quarta temporada no PSG, após ter partilhado o balneário do Real Madrid com o astro português durante quatro anos, entre 2014 e 2018, e será a prioridade do emblema saudita para colmatar a ausência de Ospina.

Navas tem mais um ano de contrato com o campeão francês, mas soma apenas um jogo disputado na presente temporada, estando por isso aberto a uma saída do clube.

A mesma fonte assegura que o Al Nassr ofereceu quatro milhões de euros ao guardião por um contrato válido até ao final da época, não estando descartado outro vínculo com uma duração superior.