Má notícia para Ronaldo: lesão grave do guarda-redes do Al Nassr

Ospina saiu do jogo no carro-maca

O internacional colombiano saiu lesionado no decorrer da segunda parte

Ospina, guarda-redes do Al Nassr, lesionou-se com gravidade no decorrer do jogo do Al Nassr com o Al Shabab, a contar para a 13ª jornada da liga saudita.

O internacional colombiano saiu lesionado no decorrer da segunda parte e os exames médicos realizados no hospital concluíram que fraturado um osso de um dos cotovelos.

Segundo o clube, que conta com Ronaldo, o guarda-redes deverá estar fora de competição durante seis semanas. O Al Nassr-Al Shabab acabou empatado e sem golos.