Le Graet acusado de assédio sexual: "Deixou claro que gostaria que eu acabasse na sua cama"

Presidente da Federação Francesa de Futebol vive dias complicados. Agora, é acusado por Sonia Souid, empresária de futebol, de assédio sexual.

Em entrevista ao jornal L'Équipe e à BFMTV, Sonia Souid, influente empresária de futebol francesa, acusou Noel Le Graet, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), de assédio sexual, entre 2013 e 2017. A agente revelou inúmeros convites para jantar e para outros encontros, destacando um caso em 2014.

"Em setembro de 2014, [Le Graët] ligou-me, disse-me que eu era brilhante, que atingi feitos extraordinários e que me queria apresentar a Brigitte Henriques, que à data estava no cargo mais importante do futebol feminino na FFF. Disse-nos para ir ao seu apartamento em Paris. Disse que é algo que faz regularmente por ser mais conveniente para ele, e, por isso, aceitei. Na altura eu tinha 28 anos, era uma agente jovem e ele era o presidente da FFF. Devia ter havido esse respeito. Nunca olhou para mim como agente, mas sim como um rebuçado. Falando de maneira mais vulgar, via-me como dois seios e um rabo", afirmou.

"Quando cheguei ao apartamento vi dois copos de champanhe. Estava à espera da Brigitte, mas ela não chegou. Ele disse-me: 'Sabes, não precisamos dela. Somos bastante próximos, posso fazer com que as tuas ideias se realizem'. Nem toquei no champanhe, tinha receio que tivesse algo. (...) Ele mandava-me mensagens a dizer que tinha saudades minhas, queria convidar-me para ir a jogos... Desculpas para me ver. Noel Le Graet sabe enviar mensagens, é muito sedutor. Exceto quando estou em sua casa, aí deixou claro que gostaria que eu acabasse na sua cama", atirou, dizendo que ficou "chocada".

"Ele não tem medo de nada nem de ninguém. Acha que é intocável. E provavelmente é", completou Sonia Souid.

Le Graet está também envolvido noutra acusação de assédio sexual com colegas na FFF, a quem terá enviado mensagens inapropriadas. Na altura, o francês negou as acusações e insistiu que não sabe como enviar mensagens de texto por telemóvel.

Nos últimos dias, o dirigente tem também estado debaixo de fogo devido às declarações que fez a respeito de Zidane.