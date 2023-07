Lautaro rejeita Arábia Saudita e admite: "Fiquei desiludido com Lukaku"

Numa altura em que o avançado belga, que esteve emprestado ao Inter na época passada, tem sido apontado à Juventus, o avançado argentino admitiu ter ficado desapontado por o seu antigo colega de equipa não ter respondido às suas chamadas.

Emprestado na época passada pelo Chelsea ao Inter, que também representou entre 2019 e 2021, Romelu Lukaku tem sido apontado pela imprensa italiana como um objetivo da Juventus, já depois de as negociações com vista à sua permanência em Milão terem caído por terra.

Em reação, Lautaro Martínez mostrou-se desiludido pela atitude do avançado belga, revelando que não respondeu às suas tentativas de contacto.

"Fiquei desapontado, essa é a verdade. Também tentei ligar-lhe, mas nunca me respondeu, como aconteceu com alguns dos meus colegas. Depois de tantos anos juntos, de tantas coisas, fiquei desiludido. Juventus? A escolha é dele, desejo-lhe o melhor", comentou, em declarações ao jornal "Gazzetta dello Sport".

O avançado argentino, de 25 anos, revelou ainda que rejeitou abordagens da Arábia Saudita, salientando o desejo de continuar no finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões.

"É verdade, recusei as ofertas sauditas. Estou feliz no Inter. Não há razão para eu mudar [de clube], a minha família pensa o mesmo do que eu. O Inter é a minha segunda casa", frisou.

De volta a Lukaku, o dianteiro de 30 anos também tem sido cobiçado pela Arábia Saudita, mas por enquanto continua a estar vinculado ao Chelsea, com quem tem contrato até 2026. Em 2022/23, apontou 14 golos e sete assistências em 37 jogos.