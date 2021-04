Koeman reclama penálti e deixa conferência irritado com jornalista

Declarações do treinador do Barcelona, Ronald Koeman, após a derrota da equipa diante do Real Madrid, por 2-1, no estádio Alfredo Di Stéfano, em jogo referente à 30ª jornada da Liga espanhola.

O treinador holandês criticou duramente a atuação do árbitro por não ter assinalado penálti sobre Braithwaite (ao receber carga de Mendy) na fase final do Real Madrid-Barcelona e deixou a conferéncia de imprensa após questionar um jornalista sobre o que ele achava do lance. Koeman questionou porque o lance não foi revisto pelo VAR.

Árbitro: "Se todo mundo viu o jogo... Se você é do Barcelona, ​​você está irritado e infeliz com as decisões da arbitragem. É verdade que no primeiro tempo não estivemos bem, mas na segunda parte melhorámos, mas o árbitro não marcou uma grande penalidade sobre o Braithwate. Foi um lance muito claro. Não quero dizer que perdemos por causa do árbitro, mas há jogadas que nos afetaram".

Ações decisivas: "O jogo poderia ter acaado 2-2. A penalidade foi muito clara. É impossível cair assim se você não for agarrado. O árbitro-assistente estava a dez metros de distância e ele não viu nada. Não há VAR? Não sei porque é que existe VAR em Espanha... Ainda não entendo como funciona na Espanha".