Klopp sai em defesa de Darwin: "Fez um jogo excecional"

Avançado voltou a ser criticado por ter falhado algumas oportunidades contra o Aston Villa. Mas Klopp gostou do jogo do uruguaio e descansou os adeptos: "Ele vai marcar."

Darwin Núñez ficou em branco na vitória do Liverpool, por 3-1 sobre o Aston Villa, esta segunda-feira, apesar de ter tido algumas boas oportunidades para concretizar. Embora não tenha faturado, Jurgen Klopp, treinador dos reds, ficou muito agradado com o jogo do avançado uruguai: "Foi incrível".

"Que jogo ele fez, incrível. A vida é injusta. Por vezes, o que faz diferença é um palmo a mais ou a menos, para que seja golo. Ele vai marcar, não há dúvida nenhuma. Ele dá-nos profundidade, tem muita força... vai marcar, sem dúvida. Descansem que Darwin vai voltar aos golos. Já estive várias vezes nesta situação com os nossos avançados, e a experiência diz-me que tudo vai acabar por compor-se. Fez um jogo excecional", atirou na flash interview à Amazon Prime Sports.