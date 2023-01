Klopp e o investimento do Chelsea: "Não podem fazer isto durante dez anos"

O Chelsea já gastou mais de 460 milhões de euros desde que Todd Boehly tomou posse do clube, no verão do ano passado, dos quais cerca de 178 milhões foram gastos este mês.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, abordou na sexta-feira, em conferência de imprensa, o investimento sem aparente restrição que o Chelsea tem efetuado desde o verão do ano passado, altura que coincidiu com a compra do clube por parte de Todd Boehly.

Desde a chegada do empresário norte-americano, o clube londrino já investiu mais de 460 milhões de euros, dos quais 178,5 milhões foram gastos neste mês de janeiro no empréstimo de João Félix ao Atlético de Madrid e nas compras de Benoît Badiashile (ex-Mónaco), David Datro Fofana (ex-Molde), Andrey Santos (ex-Vasco da Gama), Mykhaylo Mudryk (ex-Shakhtar Donetsk) e Noni Madueke (ex-PSV).

"Tem sido interessante. Não o consigo explicar, mas se os números forem verdade então é impressionante. Mas eu não acho que o Chelsea vai poder fazer isto durante dez anos, ou talvez possam, não sei . As outras equipas vão ter altos e baixos e nós temos de focar-nos em nós. Eu não imagino que o investimento vá acabar no futuro e isso quer dizer que também o teremos de fazer", alertou o técnico dos reds.

Por outro lado, o Liverpool gastou à volta de 137 milhões de euros nesta temporada, incluindo 42 milhões na compra do único reforço de inverno até ao momento - o extremo neerlandês Cody Gakpo ao PSV.

"No geral, eu acredito em treinar, em desenvolver uma equipa como um todo. Mas ao mesmo tempo, existem muitos bons treinadores que também acreditam nisso e que, se começam a investir apropriadamente, não te poderás dar ao luxo de não investir, ou então terás um problema em mãos", prosseguiu.

"Temos de dar oportunidades aos jogadores para darem o próximo passo. Já temos vários jogadores desses aqui e há muitas coisas possíveis. É esse o plano para o futuro. Não me preocupa que as outras equipas gastem dinheiro. Não também temos de reagir mas não só com base nisso [mercado]", concluiu Klopp.