Kerkez já tem um acordo fechado depois de falhada a ida para o Benfica

Kerkez, à direita, com a camisola do AZ Alkmaar

Lateral húngaro chegou a um entendimento com a Lázio.

Milos Kerkez chegou a estar na lista de alvos do Benfica para o flanco esquerdo da defesa, posição agora reforçada pelas águias com David Jurásek, e tem em Itália o mais que provável destino.

Segundo adianta Fabrizio Romano, jornalista especialista em questões de mercado, o jogador húngaro já tem acordo total com a Lázio, faltando fechar as negociações com o AZ Alkmaar.

Kerkez, 19 anos conhece bem o futebol transalpino, uma vez que passou pelos escalões de formação do Milan, antes de rumar aos Países Baixos, em 2020/21.