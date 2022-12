Karim Benzema anuncia a retirada da seleção francesa

Avançado falhou o Mundial do Catar e a relação com Didier Deschamps não era boa, de acordo com várias fontes. Termina a sua história com 37 golos e 97 internacionalizações

Karim Benzema não voltará a jogar pela seleção francesa. O avançado anunciou a sua retirada dos gauleses nesta segunda-feira.

Nas suas redes sociais, o avançado do Real Madrid anunciou a despedida dos les bleus, mencionando a história "que está a terminar" com a seleção campeã do Mundo em 1998 e 2018.

Nos últimos dias, depois de sofrer uma lesão que o impediu de estar no Mundial do Catar, a imprensa internacional foi dando conta de um voltar de costas entre o selecionador Didier Deschamps e Karim Benzema, que não esteve na final de Doha, quando ainda podia receber a medalha de finalista.

Ausente de várias grandes competições, como o Euro 2016 e os Mundiais de 2018 e de 2022, Karim Benzema termina, aparentemente, a sua história na seleção francesa com 97 internacionalizações, 37 golos e apenas um título, a Liga das Nações, em 2021.