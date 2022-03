Kane no Manchester United? Ingleses dizem que Jorge Mendes pode ajudar... com Darwin

Imprensa inglesa dá conta do interesse dos "red devils" no avançado do Tottenham.

O mercado de verão aproxima-se e os rumores em torno de alguns dos jogadores do momento ganham novos contornos. O "The Athletic" informa esta segunda-feira que Harry Kane, avançado do Tottenham, está na agenda do Manchester United para a próxima temporada.

Segundo a informação, os "red devils" contam com a ajuda de Jorge Mendes para dar pernas ao negócio. O agente português, que representa Cristiano Ronaldo, estará no terreno para encontrar um substituto para o internacional inglês nos "spurs", sendo mencionados dois nomes: Darwin, avançado do Benfica, e Tammy Abraham, que trocou o Chelsea pela Roma, de Mourinho, esta temporada.

Kane, recorde-se, tem contrato até 2024 e não houve desenvolvimentos quanto a uma eventual renovação. No passado mercado de verão muito se falou de uma transferência para o Manchester City, que não se veio a consumar.