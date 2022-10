Justiça italiana pede a extradição de Robinho, condenando a nove anos de prisão

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual contra uma mulher de 23 anos, em 2013.

O Ministério da Justiça de Itália solicitou, esta terça-feira, ao Brasil a extradição do antigo futebolista Robinho, condenado no país europeu a nove anos de prisão por violência sexual em grupo a um jovem albanesa, em 2013. O pedido já tinha sido feito pelo Ministério Público de Milão em fevereiro e terá sido, agora, enviado oficialmente às autoridades brasileiras.

A notícia foi avançada pela agência noticiosa italiana ANSA, que refere que é "provável" que as autoridades do Brasil tenham facilitado a informação a respeito do paradeiro do antigo jogador de 38 anos.

O ex-avançado do Milan, Real Madrid e Manchester City, entre outros, foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual contra uma mulher de 23 anos, numa discoteca em Milão, em janeiro de 2013.

Ricardo Falco (também condenado a nove anos de prisão), amigo de Robinho, e outros quatro homens - que não foram identificados - também participaram no crime.