Jovem central impressiona Pochettino: "Pode vir a ser um dos melhores em Inglaterra"

Fotografia: Getty Images via AFP

Emprestado na época passada ao Brighton, Levi Colwill regressou ao Chelsea e já caiu nas boas graças do seu novo treinador.

O Chelsea venceu na madrugada deste domingo o Brighton (4-3), num jogo de preparação disputado nos Estados Unidos, onde ambas as equipas estão a cumprir um estágio de pré-época.

Depois de ter sido emprestado aos seagulls na época transata, Levi Colwill, jovem central de 20 anos, foi titular pelos blues, sendo substituído aos 81 minutos, logo após o segundo golo da sua antiga equipa.

No final da partida, Mauricio Pochettino mostrou-se surpreendido com a qualidade do promissor defesa inglês, dizendo que tem tudo para se tornar num dos melhores da Premier League.

"Ele é nosso jogador e vai continuar connosco. Estou feliz com ele, fez uma exibição boa e melhor do que a que eu esperava, porque este foi apenas o seu primeiro jogo desde a época no Brighton. Eu acho que ele pode vir a ser um dos melhores centrais em Inglaterra", elogiou, em direto para a Sky Sports.

Em termos de golos, Christopher Nkunku (19'), Mykhailo Mudryk (65'), Conor Gallagher (72') e Nicolas Jackson (77') marcaram pelo Chelsea, enquanto Danny Welbeck (13'), João Pedro (79', de penálti) e Deniz Undav (89') faturaram pelo Brighton, que ficou reduzido a dez unidades aos 60', devido à expulsão de Jan Paul van Hecke.

