Jota continua de pé quente e ajuda Liverpool a bater Nottingham Forest

Depois de ter bisado frente ao Leeds, na jornada anterior, o avançado português repetiu a proeza.

O Liverpool, com Diogo Jota em grande plano, venceu este sábado por 3-2 na receção ao Nottingham Forest, em jogo da 32.ª jornada da Premier League.

Após uma primeira parte sem golos, o avançado português mostrou continuar de mira afinada e, já depois de ter bisado frente ao Leeds, na ronda anterior, repetiu a façanha, abrindo o marcados aos 47 minutos e voltando a faturar aos 55', já depois do golo do empate forasteiro, apontado por Neco Williams (51').

Ainda assim, o Forest não atirou a toalha ao chão e voltou a empatar a partida aos 67', por intermédio de Morgan Gibbs-White, mas Mohamed Salah vestiu a capa de herói e salvou os três pontos para os reds praticamente de seguida (70').

Com a vitória, o Liverpool subiu provisoriamente ao sétimo lugar da Premier League, com mais um ponto (e dois jogos) do que o Brighton, sexto com 49. Já o Nottingham Forest continua numa situação muito delicada, ocupando a penúltima posição da tabela, a um ponto do primeiro lugar acima da zona de despromoção (27).