José Pékerman deixa a seleção da Venezuela

Em meio de rumores sobre falta de pagamentos, o argentino, que sucedeu no cargo a José Peseiro, está de saída

O experiente treinador argentino José Pékerman deixou de ser o selecionador da Venezuela, em meio de polémica.

No cargo desde novembro de 2021 e com contrato até 2026, há rumores sobre mau relacionamento com responsáveis da federação por diferenças de visão e no projeto e ainda sobre falta de pagamentos. A Imprensa venezuelana relata também que uma auditoria detetou gastos injustificados de um dos seus adjuntos.

Com 73 anos, Pékerman sucedeu a José Peseiro no comando da seleção "vinotinto". Dirigiu a seleção em dez desafios, somando cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Os adjuntos argentinos Leandro Cufré, Patricio Camps, Fabricio Coloccini e Fernando Batista saem com Pékerman.