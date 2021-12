Jogador internacional pela seleção de Omã morre aos 29 anos

Durante o aquecimento da partida frente ao Suwaiq, Mukhaled Al-Raqadi, jogador do Muscat FC, caiu inanimado e cabou por falecer.

Mukhaled Al-Raqadi morreu na quinta-feira quando fazia o aquecimento para um jogo do Muscat FC, do campeonato de Omão. O futebolista, internacional pela seleção de Omã, colapsou e caiu inanimado no relvado. Foi, de seguida, levado para o hospital, mas acabou por não resistir. Tinha 29 anos.

Também nesta semana, na terça-feira, o croata Marin Cacic, de 23 anos, morreu durante um treino.