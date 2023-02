Jogador de Mourinho disputado por Galatasaray e Jorge Jesus, dizem em Itália

Luta entre rivais turcos - na Turquia o mercado só encerra na quarta-feira - por Nicolò Zaniolo.

Zaniolo entrou em choque com a Roma, apresentando baixa médica por um mês para parar de competir. No sábado, porém, a Imprensa italiana deu conta de um acordo iminente para a transferência do internacional para o Galatasaray. Zaniolo, aliás, já teria dado o seu acordo ao negócio. O Gala deveria pagar cerca de 15 milhões de euros ao clube de Mourinho, disse a "Gazzetta dello Sport".

No entanto, em Itália avançam agora que o Fenerbahçe de Jorge Jesus se intrometeu à última da hora, sendo que estará disposto a cobrir a oferta do rival turco pelo médio de 23 anos.

De acordo com a "Sportitalia", o jogador terá mesmo concordado com a possibilidade de rumar à Turquia, por um salário de cerca de três milhões de euros. A única exigência será apenas ter uma cláusula de rescisão baixa - que não exceda entre 27 a 30 milhões de euros -, para poder voltar à Serie A no verão, para Juventus ou Milan.

O Galatasaray pretende aumentar esses valores, enquanto o Fenerbahçe estará disposto a aceitar os termos de Zaniolo.