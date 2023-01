João Félix com estreia infeliz e Fulham, de Marco Silva, continua em maré de sucesso

O Fulham venceu o Chelsea por 2-1, somando a quarta vitória consecutiva na Premier League. Os blues continuam num mau momento e o reforço João Félix estreou-se com uma expulsão.

O Fulham recebeu e venceu o Chelsea, por 2-1, esta quinta-feira, num jogo em atraso da sétima jornada da Premier League. A partida ficou marcada pela estreia infeliz de João Félix, que aos 58 minutos viu o vermelho direto por entrada perigosa sobre Kenny Tete.

Em sentido contrário, os cottagers, orientados pelo português Marco Silva, seguem num momento de sonho, com quatro vitórias consecutivas na Premier League - cinco em todas as competições - e a subia, à condição, ao sexto lugar do campeonato inglês, com 31 pontos. Os blues estão em 10.º, com 25 pontos.

Voltando ao jogo, a equipa da casa entrou a vencer com um golo de Willian, aos 25 minutos, antes de Koulibaly empatar, aos 47'. Carlos Vinícius, ex-Benfica, Rio Ave e Real Massamá, apontou o tento da vitória, aos 73'.

Nota ainda para João Palhinha, que cumpriu todos os minutos.