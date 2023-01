Koulibaly empata o Fulham-Chelsea. Veja o golo

Ao 47', o Chelsea empata no campo do Fulham. Koulibaly faz o 1-1: Mount bate livre direto, a bola vai ao poste e fica à mercê de Koulibaly, que encosta no meio da confusão na pequena área do Fulham

EMPATA O CHELSEA Empata Koulibaly que o árbitro viu no relógio que a bola entrou



@premierleague | @FulhamFC 1 x 1 @ChelseaFC



