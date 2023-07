Irmão antecipa-se ao Arsenal e confirma transferência de Timber

De acordo com a imprensa inglesa, os gunners vão pagar 40 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, pelo central de 22 anos, que vai deixar o Ajax.

Depois de ter completado exames médicos em Londres, no sábado, Jurrien Timber ficou com tudo acertado para reforçar o Arsenal, faltando apenas a respetiva oficialização por parte dos gunners, que vão pagar 40 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, ao Ajax, segundo a imprensa inglesa.

Ora, o irmão do central neerlandês de 22 anos recorreu este domingo às redes sociais para mostrar uma imagem da sua festa de despedida nos Países Baixos, que incluiu um cartaz em que Timber aparece vestido com o equipamento do Arsenal, isto apesar de o jogador ainda não ter sido apresentado no clube.

Ainda assim, Timber deverá mesmo ser anunciado como reforço dos gunners nos próximos dias, tratando-se do segundo reforço da época para os londrinos, que também contrataram Kai Havertz aos vizinhos do Chelsea, por 70 milhões de euros.