Invasão da Rússia à Ucrânia tem efeitos até nos equipamentos de futebol

Conferência do Schalke, da Alemanha, diferente: treinador apareceu sem Gazprom no equipamento.

A invasão da Rússia na Ucrânia continua a ter algumas repercussões também no futebol. O Schalke 04, que tem a Gazprom como um dos patrocinadores, já apareceu oficialmente sem o nome da empresa no equipamento oficial.

Dimitrios Grammozis, treinador do emblema que agora milita no segundo escalão do futebol alemão, em comparação com o passado recente, apareceu na conferência de imprensa com o mesmo equipamento, que, ainda assim, contava com uma alteração importante: a ausência do nome da Gazprom.

Apesar de ter feito a alteração, o nome da empresa russa continuou a fazer parte do fundo da sala de imprensa, juntamente com outros patrocinadores do clube.

Leia também Extra A situação na Ucrânia ao minuto: 40 soldados ucranianos e uma dezena de civis mortos O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

A Gazprom é a maior exportadora de gás natural em todo o planeta. Tem ligações a outros clubes e à UEFA, podendo ser um dos entraves à possível mudança que o organismo que rege o futebol europeu pretende implementar de mudar o local da próxima final da Liga dos Campeões, marcada originalmente para São Petersburgo.